Батраков убеждён, что Дзюба является выдающимся футболистом для российского футбола

19-летний полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков поделился мнением о 36-летнем форварде "Акрона" Артёме Дзюбе, который ранее играл за "железнодорожников".
Алексей Батраков рассказал, что ему было приятно играть вместе с Артёмом Дзюбой, который, по его мнению, является великим для российского футбола игроком. Больше всего, по словам Батракова, ему запомнились советы Дзюбы работать и верить в себя, ведь тогда всё получится.
Артём Дзюба защищал цвета "Локомотива" с февраля 2023 года по сентябрь 2024-го. За этот период он забил 12 голов и сделал девять результативных передач в 39 встречах. Сейчас форвард выступает за "Акраон", где сыграл восемь матчей, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.
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