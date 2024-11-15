Александр Овечкин может попасть в пятерку лучших снайперов текущего сезона НХЛ

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В субботу, 16 ноября в 05:00 по московскому времени начнётся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Колорадо" встретится с "Вашингтоном". Несмотря на то, что "Эвеланш" считаются фаворитами, "Кэпиталз", находясь в текущей форме, вполне способны создать сложности для любой команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

В заявке на игру фигурирует Александр Овечкин, который продолжает гонку за "вечным" рекордом результативности Уэйна Гретцки в НХЛ. В текущем сезоне у российского хоккеиста впечатляющая статистика, и по результатам предстоящего выездного матча он может войти в пятерку лучших снайперов лиги.

Сейчас лидирует в списке снайперов чемпионата НХЛ форвард "Флориды" Сэм Райнхарт, забивший 13 голов. Несколько игроков отстают от него на одну-две шайбы, имея на своём счету 11-12 точных бросков. Овечкин входит в группу снайперов с десятью заброшенными шайбами. Если Александр покажет высокую результативность в матче с "Колорадо", то он может войти в пятёрку лучших снайперов текущего сезона НХЛ.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире.

