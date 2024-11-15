Поединок Тайсона с блогером на грани срыва

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В США грозятся сорвать бой боксера Майка Тайсона с блогером Джейком Полом из-за угрозы жизни первого.

Фото: commons.wikimedia by Эд Вебстер

Дело в том, что в 2022 году Тайсон был прикован к инвалидному креслу, а летом оказался в шаге от смерти. Власти Техаса после выхода шокирующего документального фильма о Тайсоне настояли на прохождении им дополнительного медобследования перед поединком.

Это нужно, чтобы ему разрешили драться. Бой Тайсона и Пола должен пройти в техасском Арлингтоне в ночь на субботу по Москве, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

