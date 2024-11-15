Не сдержался: Тайсон дал пощечину Полу во время битвы взглядов

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон дал пощечину блогеру и профессиональному боксеру Джейку Полу. Это произошло во время финальной битвы взглядов перед боем.
Вес Тайсона, который оказался тяжелее своего соперника, составил 103,6 кг, а Пола — 103,1 кг.
После взвешивания прошел "фейс ту фейс", в котором легендарный боксер ударил блогера, пишет РБК Спорт.
Джейк Джозеф Пол (англ. Jake Joseph Paul; род. 17 января 1997, Кливленд, Огайо, США) — американский актёр, видеоблогер и профессиональный боксёр.
Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
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