Финалистке юниорского Уимблдона дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Теннисистка из Чехии Никола Бартункова получила отстранение на полгода за положительные допинг-пробы на триметазидин.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Она согласилась, ведь сможет играть очень скоро. Бартункову отстранили в апреле, положительные пробы она сдала в феврале и марте.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе пришло к выводу, что триметазидин был в загрязненной пищевой добавке с экстрактом расторопши, а также что девушка нарушила правила непреднамеренно.

Кстати, российскую фигуристку Камилу Валиеву за триметазидин отстранили на четыре года, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Уимблдонский турнир 2023 (англ. The 2023 Wimbledon Championships) — 136-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне.

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

