Финалистке юниорского Уимблдона дали полгода за тот же допинг, что у Валиевой

Теннисистка из Чехии Никола Бартункова получила отстранение на полгода за положительные допинг-пробы на триметазидин.
Она согласилась, ведь сможет играть очень скоро. Бартункову отстранили в апреле, положительные пробы она сдала в феврале и марте.
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе пришло к выводу, что триметазидин был в загрязненной пищевой добавке с экстрактом расторопши, а также что девушка нарушила правила непреднамеренно.
Кстати, российскую фигуристку Камилу Валиеву за триметазидин отстранили на четыре года, пишет РБК Спорт.
Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
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