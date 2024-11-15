Карпин пошутил над футболистами Дзюбой и Кержаковым

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пошутил в ответ на предложение вызвать в сборную России футболистов Артема Дзюбу и Александра Кержакова.
Это якобы нужно, чтобы выяснить на поле, кто из них лучший бомбардир команды. У Дзюбы и Кержакова по 30 матчей за сборную. Кержаков закончил карьеру в 2017 году. Дзюба же продолжает играть, пишет РБК Спорт.
"Пускай Дзюба и Кержаков один на один сыграют. Кто кого обыграет, тот и будет лучшим бомбардиром сборной", — пошутил Карпин.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
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