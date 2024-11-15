WADA: Россия всё ещё не оплатила взносы за два года в размере $2,5 млн

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что они ждут от России большую часть взноса за прошлый год (более $1,2 млн) и всю сумму за текущий год (более $1,3 млн).

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Ранее замминистра спорта России Андрей Федоров сообщал, что они несколько месяцев мучаются со взносом в WADA. То оно даёт не тот счёт, то деньги "грязные". Каждый раз агентство находит новую причину для отклонения взноса.

В бюджет WADA из масштабных плательщиков только наша страна в 2023 году не перечислила взнос, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency — WADA, фр. Agence mondiale anti-dopage — AMA) — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

