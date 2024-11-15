Забудь о дряблости живота! Упражнения для сильного пресса

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Мышцы живота играют важную роль в поддержании осанки, стабилизации позвоночника и обеспечении нормального функционирования внутренних органов. В этой статье мы рассмотрим основные группы упражнений для укрепления мышц живота.

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Прямая мышца живота

Скручивания. Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки за головой. Поднимайте верхнюю часть туловища, стараясь коснуться локтями коленей.

Планка. Примите положение лежа на животе, опираясь на предплечья и носки. Держите тело прямым, напрягая мышцы пресса.

Подъемы ног. Лягте на спину, поднимайте прямые ноги вверх, затем медленно опускайте их вниз, не касаясь пола.

Косые мышцы живота

Наклоны в сторону. Стоя прямо, держите гантель в одной руке, другую руку положите на талию. Наклоняйте туловище в сторону, удерживая гантель внизу.

Русский твист. Сидя на полу, согнутые ноги приподняты, руки вытянуты перед собой. Поворачивайте туловище вправо-влево, касаясь руками пола.

Боковая планка. Ложитесь на бок, опирайтесь на одну руку, вторую руку положите на бедро. Поднимите таз вверх, удерживайте тело прямым.

Нижние мышцы живота

Обратные скручивания. Лёжа на спине, поднимаете ноги вверх и подтягиваете колени к груди, затем возвращаетесь в исходное положение.

Ножницы. Лежать на спине, поднятые ноги выполняют перекрестные движения, имитирующие ножницы.

Велосипед. Лечь на спину, поднять ноги и выполнять круговые движения, как будто крутите педали велосипеда.

Глубокие мышцы кора

Гиперэкстензия. Лёжа на животе, поднимаете голову, грудь и плечи, напрягая мышцы спины и пресса.

Йога-поза "Собака мордой вниз". Встав на четвереньки, выпрямляете ноги, поднимая таз вверх и вытягивая руки вперёд.

Пилатес "сотня". Ложитесь на спину, поднимаете ноги и голову, делаете короткие удары руками вверх-вниз, считая до ста.

Укрепление мышц живота требует комплексного подхода, включающего упражнения на все группы мышц. Регулярные тренировки помогут улучшить тонус мышц, повысить выносливость и предотвратить травмы.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

