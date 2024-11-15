Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола во время битвы взглядов

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитый американский боксёр Майк Тайсон нанёс удар блогеру Джейку Полу во время их встречи взглядов перед предстоящим боем, сообщает "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia by Эд Вебстер

После этого инцидента Пол сделал заявление:

"Майк зол. После его пощёчины теперь это все личное, теперь личное", — сказал Пол.

Поединок между Тайсоном и Полом пройдёт 15 ноября в Арлингтоне. Он будет состоять из восьми раундов по две минуты и будет иметь официальный статус.

В последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года, когда сразился с Роем Джонсом-младшим в рамках показательного поединка. Этот поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился вничью по раздельному решению судей. В своей профессиональной карьере Тайсон провёл 58 боёв, одержав 50 побед (из которых 44 — нокаутом) при двух поражениях. Ещё два поединка были отменены.

21 июля Джейк Пол одержал победу над бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майком Перри в своём последнем поединке.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

