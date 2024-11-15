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Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола во время битвы взглядов

1:18
Спорт

Знаменитый американский боксёр Майк Тайсон нанёс удар блогеру Джейку Полу во время их встречи взглядов перед предстоящим боем, сообщает "Чемпионат".

Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола во время битвы взглядов
Фото: commons.wikimedia by Эд Вебстер

После этого инцидента Пол сделал заявление:

"Майк зол. После его пощёчины теперь это все личное, теперь личное", — сказал Пол.

Поединок между Тайсоном и Полом пройдёт 15 ноября в Арлингтоне. Он будет состоять из восьми раундов по две минуты и будет иметь официальный статус.

В последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года, когда сразился с Роем Джонсом-младшим в рамках показательного поединка. Этот поединок длился восемь раундов по две минуты и завершился вничью по раздельному решению судей. В своей профессиональной карьере Тайсон провёл 58 боёв, одержав 50 побед (из которых 44 — нокаутом) при двух поражениях. Ещё два поединка были отменены.

21 июля Джейк Пол одержал победу над бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майком Перри в своём последнем поединке.

Уточнения

Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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