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Вратарь Спартака рассказал, есть ли у него желание отказаться от игр за сборную России

1:17
Спорт

Вратарь московского "Спартака" и национальной сборной России, Александр Максименко, заявил, что у него не возникало мыслей отказаться от выступлений за свою страну, сообщает "Чемпионат".

Вратарь Спартака рассказал, есть ли у него желание отказаться от игр за сборную России
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Никогда не оказывался в ситуации, когда не хочу ехать в сборную", — сказал Максименко.

Матч между сборными России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Азийская команда занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная России находится на 34-й позиции. 19 ноября россияне встретятся с Сирией.

С тех пор как в марте 2022 года началась специальная военная операция на Украине, сборная России была исключена из международных турниров. С этого времени под руководством Валерия Карпина команда проводит лишь товарищеские матчи, зачастую против национальных сборных с низкими позициями в рейтинге ФИФА. В 2024 году россияне сыграли с элитной сборной Сербии, уступив со счетом 0:4, а также одержали победы над командами Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0).

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Максиме́нко (род. 19 марта 1998, Ростов-на-Дону) — российский футболист, вратарь московского «Спартака» и сборной России.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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