Атланта не показала флаг России на фото с Миранчуком

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Клуб МЛС "Атланта Юнайтед" в своих социальных сетях поделился фотографиями игроков, вызванных в национальные сборные. На снимках каждый футболист гордо держит флаг своей страны, за исключением россиянина Алексея Миранчука, который позирует без него.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Ночью 10 ноября по московскому времени "Атланта" одержала третью победу в противостоянии с "Интер Майами", в котором выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. В этом матче Миранчук стал автором результативной передачи. Об этом сообщает Газета.Ru.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Брунея, а 19 ноября встретится с командой Сирии.

Во время октябрьского сбора сборная России должна была сыграть с командой Пакистана. Однако медиаменеджер пакистанской сборной, Мухаммад Яшал, заявил, что в Россию может приехать неофициальный состав команды. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил свое недовольство поведением пакистанцев. В итоге, российская команда в октябре не провела ни одной игры.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.



Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.



