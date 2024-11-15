Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать проблем с интернетом за границей
Уникальная российская технология обещает решить глобальный дефицит плутония для космоса
Эксперты назвали российские регионы с самым доступным жильем
Ставка на мир: украинские облигации выросли после триумфа Трампа
В России два депутата избили работника автосервиса
Что делать, если сосед застолбил место на дворовой парковке — советы от Госдумы
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Ольга Бузова заявила, что в 2025 году выйдет замуж и станет матерью
Вратарь Спартака рассказал, есть ли у него желание отказаться от игр за сборную России

Атланта не показала флаг России на фото с Миранчуком

1:14
Спорт

Клуб МЛС "Атланта Юнайтед" в своих социальных сетях поделился фотографиями игроков, вызванных в национальные сборные. На снимках каждый футболист гордо держит флаг своей страны, за исключением россиянина Алексея Миранчука, который позирует без него.

Атланта не показала флаг России на фото с Миранчуком
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Ночью 10 ноября по московскому времени "Атланта" одержала третью победу в противостоянии с "Интер Майами", в котором выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. В этом матче Миранчук стал автором результативной передачи. Об этом сообщает Газета.Ru.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Брунея, а 19 ноября встретится с командой Сирии.

Во время октябрьского сбора сборная России должна была сыграть с командой Пакистана. Однако медиаменеджер пакистанской сборной, Мухаммад Яшал, заявил, что в Россию может приехать неофициальный состав команды. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил свое недовольство поведением пакистанцев. В итоге, российская команда в октябре не провела ни одной игры.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни  — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Авто
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Наука и техника
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Беги, Вова, Беги. Зеленский спасёт свою жизнь, если только сбежит в Россию Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Что будет с системой all inclusive в отелях Турции
NetEase: аргументы Путина сработали, Япония смягчает санкции
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Розы как новые: простой рецепт для омоложения растений
США планируют увеличить ядерный арсенал. Почему Вашингтон решился на это?
Как не попасть в сезон дождей на отдыхе в популярных странах
Определяем возраст кошки самостоятельно. Вам поможет простой способ
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Невероятно вкусный салат со шпротами: как приготовить за 10 минут
Атланта не показала флаг России на фото с Миранчуком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.