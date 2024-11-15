Фигуристка Медведева сыграет за Динамо

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Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в товарищеском матче, представляя московское "Динамо" против "Амкала". Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал "Медиа футбич".

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, PDM

Событие запланировано на 17 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

В копилке Медведевой — два серебра Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где она финишировала второй как в индивидуальных соревнованиях, так и в командном турнире. Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала другая российская фигуристка, Алина Загитова, которая опередила Медведеву всего на один балл.

Помимо своих олимпийских достижений, фигуристка имеет в своем активе две золотые медали с чемпионатов мира и Европы. Также на ее счету бронзовая награда чемпионата мира и одна серебряная медаль с европейского первенства.

Последнее её выступление на соревнованиях произошло в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении своей спортивной карьеры. Она дважды участвовала в проекте «Ледниковый период», а в новом сезоне шоу станет ведущей, работая в паре с Алексеем Ягудиным, заменив Алину Загитову на этом посту.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования).



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

