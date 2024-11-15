Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старые покрышки нельзя оставлять во дворах: как и где утилизировать
В Ростовской области отремонтировали свыше 280 км дорог по нацпроекту
Почему кошка прячется от хозяина? Главные причины такого поведения
Новый тренд: как внедорожники захватывают рынок
Маленькие секреты больших преображений с помощью крабика для волос
Зачем в самолёте приглушают свет при взлёте и посадке
Необычный способ вырастить петрушку: что нужно знать огороднику
Рубль сдаёт позиции: что стоит за ростом доллара перед Новым годом?
Почему поздний ужин может стать причиной бессонницы и лишнего веса

Фигуристка Медведева сыграет за Динамо

1:27
Спорт

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в товарищеском матче, представляя московское "Динамо" против "Амкала". Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал "Медиа футбич".

Фигуристка Медведева сыграет за Динамо
Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by Дарья Кузовлева, PDM

Событие запланировано на 17 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

В копилке Медведевой — два серебра Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где она финишировала второй как в индивидуальных соревнованиях, так и в командном турнире. Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала другая российская фигуристка, Алина Загитова, которая опередила Медведеву всего на один балл.

Помимо своих олимпийских достижений, фигуристка имеет в своем активе две золотые медали с чемпионатов мира и Европы. Также на ее счету бронзовая награда чемпионата мира и одна серебряная медаль с европейского первенства.

Последнее её выступление на соревнованиях произошло в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении своей спортивной карьеры. Она дважды участвовала в проекте «Ледниковый период», а в новом сезоне шоу станет ведущей, работая в паре с Алексеем Ягудиным, заменив Алину Загитову на этом посту.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования).

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как домашние животные могут продлить вашу жизнь
Домашние животные
Как домашние животные могут продлить вашу жизнь Аудио 
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Наука и техника
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Почему круги на полях привлекают внимание, кто их создает
Три дачных лайфхака: как использовать соду для растений
Зимние мифы об автомобиле: от долгого прогрева до замены масла
Врач рекомендовала внимательнее выбирать готовую еду в магазине
Невероятно нежный, сытный и вкусный салат для Нового года с куриным филе
Стоит ли разгоняться резко ради экономии
Проклятые горы Албании: тайны и легенды древних Альп
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Защити свои локоны от разрушительного воздействия резинок
Что делать, чтобы навсегда избавиться от плохих привычек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.