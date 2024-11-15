Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет

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После 50 лет тело требует особого внимания, особенно когда речь идёт о поддержании формы. Одним из лучших упражнений для уменьшения жира в области живота и укрепления кора является планка.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Это упражнение активно задействует мышцы живота, спины, плеч и ног, что помогает не только улучшить осанку, но и ускорить метаболизм.

Как выполнять

Ложитесь на живот, затем поднимитесь на локти и носки. Держите тело в прямой линии от головы до пят. Напрягите живот, ягодицы и бедра, стараясь не прогибать спину. Удерживайте положение как можно дольше, начиная с 20-30 секунд и постепенно увеличивая время.

Планка активирует мышцы всего корпуса, что помогает бороться с избыточным жиром в области живота. Также это упражнение улучшает выносливость и способствует общей стабилизации тела. Для максимального эффекта стоит комбинировать планку с правильным питанием и кардио-тренировками.

Даже после 50 лет планка будет полезна, если выполнять её регулярно. Это не только поможет уменьшить животик, но и повысит общую физическую форму, сделав тело более подтянутым и сильным.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека.



Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

