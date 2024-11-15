Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоит ли разгоняться резко ради экономии
Проклятые горы Албании: тайны и легенды древних Альп
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Защити свои локоны от разрушительного воздействия резинок
Что делать, чтобы навсегда избавиться от плохих привычек
Завоевать доверие собаки легко, если поступать таким образом
Иностранные права в России могут стать недействительными за нарушения ПДД
Секреты ухода за черной бузиной — от посадки до сбора урожая
Продукты для здоровой эмали: что стоит включить в рацион для красивой улыбки

Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет

1:17
Спорт

После 50 лет тело требует особого внимания, особенно когда речь идёт о поддержании формы. Одним из лучших упражнений для уменьшения жира в области живота и укрепления кора является планка.

Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Это упражнение активно задействует мышцы живота, спины, плеч и ног, что помогает не только улучшить осанку, но и ускорить метаболизм.

Как выполнять

  1. Ложитесь на живот, затем поднимитесь на локти и носки.
  2. Держите тело в прямой линии от головы до пят.
  3. Напрягите живот, ягодицы и бедра, стараясь не прогибать спину.
  4. Удерживайте положение как можно дольше, начиная с 20-30 секунд и постепенно увеличивая время.

Планка активирует мышцы всего корпуса, что помогает бороться с избыточным жиром в области живота. Также это упражнение улучшает выносливость и способствует общей стабилизации тела. Для максимального эффекта стоит комбинировать планку с правильным питанием и кардио-тренировками.

Даже после 50 лет планка будет полезна, если выполнять её регулярно. Это не только поможет уменьшить животик, но и повысит общую физическую форму, сделав тело более подтянутым и сильным.

Уточнения

Похудение  — снижение массы тела живого организма человека. 

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Авто
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать Аудио 
У Су-57 нашлись покупатели
Правда ТВ
У Су-57 нашлись покупатели Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Иностранные права в России могут стать недействительными за нарушения ПДД
Секреты ухода за черной бузиной — от посадки до сбора урожая
Продукты для здоровой эмали: что стоит включить в рацион для красивой улыбки
Успейте сделать эти работы в саду до зимы, тогда ваши растения хорошо перенесут холода
Газпром напомнил о последствиях сокращения газа для европейской экономики
Кобург и его древние замки: почему этот город нельзя пропустить
Как появилась Вселенная и что было до неё
Как легко и безопасно очистить лобовое стекло от льда
Узнайте, как быстро сварить свеклу без потери цвета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.