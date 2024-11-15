Укрепите ноги с помощью всего одного упражнения

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Когда речь идёт о создании сильных и подтянутых ног, ничто не сравнится с простыми, но невероятно эффективными приседаниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Это упражнение прорабатывает все основные мышцы нижней части тела: квадрицепсы, ягодичные, бицепсы бёдра и икры.

Как правильно выполнять

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты в стороны. Опустите таз, как будто садитесь на воображаемый стул, стараясь не наклонять корпус вперед.

Согните колени до угла в 90 градусов, следя, чтобы они не выходили за носки. Поднимитесь обратно, сжимая ягодицы в верхней точке.

Почему это упражнение лучшее для ног?

Приседания активируют множество мышечных групп одновременно, что способствует не только укреплению ног, но и улучшению общей физической формы. Кроме того, они не требуют оборудования и могут выполняться в любом месте.

Для увеличения интенсивности можно использовать утяжелители. Главное — правильно выполнять технику и следить за дыханием.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

