Рельефный пресс обеспечен! Эти упражнения помогут получить заветные кубики

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась советами по ускорению процесса формирования рельефного пресса. Она рекомендовала несколько эффективных упражнений для тренировки пресса.
Одним из первых упражнений она назвала вертикальные ножницы. Для его выполнения нужно лечь на спину, выпрямить ноги и вытянуть руки вдоль тела. Затем необходимо поднять ноги и голову от пола, поднять правую ногу выше, а левую опустить, чередуя их движения.
Следующими упражнениями должны стать складка, лодочка и планка с поочерёдным отведением ноги в сторону, пишет Men Today .
Завершающим упражнением тренер предложила полукруг: лёжа на спине, выпрямить ноги и поднять их вверх, после чего опустить ноги вправо и перенести их на левую сторону.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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