Рельефный пресс обеспечен! Эти упражнения помогут получить заветные кубики

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась советами по ускорению процесса формирования рельефного пресса. Она рекомендовала несколько эффективных упражнений для тренировки пресса.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, CC BY 2.0

Одним из первых упражнений она назвала вертикальные ножницы. Для его выполнения нужно лечь на спину, выпрямить ноги и вытянуть руки вдоль тела. Затем необходимо поднять ноги и голову от пола, поднять правую ногу выше, а левую опустить, чередуя их движения.

Следующими упражнениями должны стать складка, лодочка и планка с поочерёдным отведением ноги в сторону, пишет Men Today .

Завершающим упражнением тренер предложила полукруг: лёжа на спине, выпрямить ноги и поднять их вверх, после чего опустить ноги вправо и перенести их на левую сторону.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

