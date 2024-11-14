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Рассказываем, как сделать кардиотренировки более интересными и эффективными

2:54
Спорт

Тренировка сердечно-сосудистой системы является важной частью общего фитнес-режима. Она помогает улучшить работу сердца, увеличить выносливость и поддерживать здоровье в целом. Использование степ-платформы и босу-болла позволяет разнообразить тренировки и сделать их более эффективными. В этой статье мы рассмотрим несколько упражнений, которые помогут вам развить сердечно-сосудистую систему с использованием этих тренажёров.

Рассказываем, как сделать кардиотренировки более интересными и эффективными
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Степ-апы на платформе

Техника выполнения:

  • Встаньте лицом к степ-платформе.
  • Сначала поднимите одну ногу на платформу, затем подтяните вторую ногу, вставая полностью на платформу.
  • Постепенно вернитесь в исходное положение, сначала опуская одну ногу, затем другую.

Количество повторений: 3 подхода по 15-20 повторений на каждую ногу.

Польза: это упражнение укрепляет ноги и ягодицы, а также увеличивает частоту сердечных сокращений.

2. Босси-борд (Bosu Ball) — приседания

Техника выполнения:

  • Поставьте босу-болл плоской стороной вниз.
  • Встаньте на босу-болл, расставив ноги на ширине плеч.
  • Выполните приседание, стараясь удерживать баланс.
  • Вернитесь в исходное положение.

Количество повторений: 3 подхода по 10-15 повторений.

Польза: приседания на босу-болле активируют мышцы кора и ног, а также повышают уровень сердцебиения.

3. Боковые шаги с использованием степ-платформы

Техника выполнения:

  • Встаньте рядом со степ-платформой.
  • Сделайте шаг вбок на платформу одной ногой, затем подтяните другую ногу.
  • Вернитесь в исходное положение, делая шаг вбок с другой ноги.

Количество повторений: 3 подхода по 10-15 повторений на каждую сторону.

Польза: это упражнение развивает координацию и укрепляет боковые мышцы ног, а также способствует улучшению сердечно-сосудистой системы.

4. Прыжки на босу-болле

Техника выполнения:

  • Встаньте на босу-болл плоской стороной вниз.
  • Выполните прыжок вверх, приземляясь обратно на босу-болл.
  • Старайтесь приземляться мягко, сгибая колени.

Количество повторений: 3 подхода по 8-12 повторений.

Польза: прыжки помогают развить взрывную силу и выносливость, увеличивая частоту сердечных сокращений.

Тренировки с использованием степ-платформы и босу-болла не только разнообразят ваши занятия, но и помогут эффективно развивать сердечно-сосудистую систему. Регулярные занятия помогут вам достичь желаемых результатов и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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