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Губерниев призвал всю страну собирать деньги на проекты Алины Загитовой

1:17
Спорт

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился своими планами относительно сотрудничества с известными фигуристками Евгенией Медведевой и Анной Щербаковой.

Губерниев призвал всю страну собирать деньги на проекты Алины Загитовой
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Комментатор признался, что был бы рад поработать с ними обеими, так как считает их великолепными спортсменками.

Однако Губерниев также отметил, что пока не готов комментировать выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Он сообщил, что у него нередко спрашивают, планирует ли он совместную работу с прославленной фигуристкой.

Комментатор достаточно язвительно ответил на этот вопрос.

"У меня часто спрашивают, готов ли поработать с Алиной Загитовой. Но мы все не доросли до того, чтобы с ней работать. Поэтому сейчас нам пока нужно всей страной собирать деньги на её проекты. Чем мы, видимо, и будем заниматься в ближайшее время", — сказал Губерниев, которого цитирует Sport24.

Сейчас Алина Загитова ведёт телешоу "Ледниковый период" вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой. Также она записывает влоги, работает корреспондентом на соревнованиях, посещает светские мероприятия и активно выступает в ледовых шоу.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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