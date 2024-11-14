Новые тренды в питании назвала нутрициолог

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Нутрициолог Екатерина Гузман уверена, что интерес людей к альтернативным продуктам питания растет все сильнее. Это связано с тем, что народ все больше думает о здоровом питании и экологии.

Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, CC0

"В настоящее время в мире наблюдается истинный бум на растительные заменители мяса: вегетарианские и веганские бургеры", — цитирует эксперта "СЭ".

Еще популярны безмолочные альтернативы: миндальное, соевое, овсяное и кокосовое молоко. Это считается отличной заменой коровьему молоку. Кроме того, популярны безглютеновые продукты.

А семена чиа, льна, спирулина и морская капуста хорошо дополняют смузи, йогурты и каши.

Трендом также считаются замены сахара. Натуральные подсластители, такие как стевия, эритритол, а также агавовый сироп, помогут наслаждаться сладким вкусом без ущерба для здоровья.

"Каждый из этих продуктов имеет свои преимущества и может быть полезен в разных диетах и режимах питания. Продукты, которые соответствуют вашим предпочтениям и потребностям, важно выбирать с умом", — заключила Гузман.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

