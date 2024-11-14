Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие ремонтантные сорта клубники: ягоды до заморозков
Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Овчарки: верные друзья или непростые питомцы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Три распространённые ошибки, которые сделают пересохшие осенью губы ещё суше
Главные советы по правильной расстановке мебели в спальне
Терапевт назвал главную опасность самостоятельного приёма антибиотиков
Молодую жену Петросяна возмутили цены в театральном буфете

Новые тренды в питании назвала нутрициолог

1:13
Спорт

Нутрициолог Екатерина Гузман уверена, что интерес людей к альтернативным продуктам питания растет все сильнее. Это связано с тем, что народ все больше думает о здоровом питании и экологии.

Новые тренды в питании назвала нутрициолог
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, CC0

"В настоящее время в мире наблюдается истинный бум на растительные заменители мяса: вегетарианские и веганские бургеры", — цитирует эксперта "СЭ".

Еще популярны безмолочные альтернативы: миндальное, соевое, овсяное и кокосовое молоко. Это считается отличной заменой коровьему молоку. Кроме того, популярны безглютеновые продукты.

А семена чиа, льна, спирулина и морская капуста хорошо дополняют смузи, йогурты и каши.

Трендом также считаются замены сахара. Натуральные подсластители, такие как стевия, эритритол, а также агавовый сироп, помогут наслаждаться сладким вкусом без ущерба для здоровья.

"Каждый из этих продуктов имеет свои преимущества и может быть полезен в разных диетах и режимах питания. Продукты, которые соответствуют вашим предпочтениям и потребностям, важно выбирать с умом", — заключила Гузман.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Новости спорта
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну Аудио 
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Последние материалы
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Балтика планирует приобрести пивзаводы в Чувашии и Татарстане
Здоровье питомца: натуральные средства на страже
В Ираке найдено боле битвы, описанное в знаменитых летописях
От лозы до плодов: как ускорить процесс созревания винограда
Почему огурцы становятся пустыми внутри и как этого избежать
Три простые домашние маски, которые избавят от шелушений и залечат трещинки на губах
Эксперт назвал три способа избавиться от хруста в шее
Рецепт вкуснейшего печенья, которое очень просто готовить
Ротенберг рассказал о продаже арены в Хельсинки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.