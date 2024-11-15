Двукратный чемпион Больших шлемов объяснил неважные результаты Рублёва и Медведева

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В прошлом известный российский теннисист Андрей Ольховский, бывший шестой номер в мире в парном разряде и двукратный победитель турниров Большого шлема в смешанном разряде, сообщил, что ведущие российские игроки Даниил Медведев и Андрей Рублёв, похоже, испытывают эмоциональное истощение.

Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou, CC BY-SA 4.0

Ольховский отметил, что у него сложилось впечатление об эмоциональном истощении Медведева и Рублёва.

Ранее Медведев признался, что устал от текущего сезона, и это было заметно по его последним выступлениям, напомнил Ольховский. Вероятно, оба спортсмена испытывали психологические трудности, что могло повлиять на их концентрацию и результаты, заключил спортсмен, пишет Газета.Ru.

Медведев и Рублев в сумме потерпели три поражения в четырёх матчах группового этапа Итогового турнира АТР. Медведев уступил Тейлору Фритцу из США, но смог одержать победу над австралийцем Алексом Де Минором во втором туре.

Рублев проиграл Александру Звереву из Германии и Карлосу Алькарасу из Испании, не взяв ни одного сета. С таким результатом он почти наверняка не сможет выйти из группы.

Уточнения

Андре́й Андре́евич Рублёв (род. 20 октября 1997, Москва) — российский теннисист.



Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

