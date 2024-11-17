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Нутрициолог: от острой пищи невозможно быстро похудеть

1:15
Спорт

Нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что острая пища не способствует быстрому похудению.

Нутрициолог: от острой пищи невозможно быстро похудеть
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, CC BY-SA 4.0

"Есть миф, что острые специи могут влиять на скорость метаболизма, что помогает сбросить лишний вес. Однако со временем количество специй в пище значительно возросло, а научных данных о влиянии приправ на обмен веществ все еще мало", — цитирует нутрициолога "СЭ".

Эксперт привела пример: острота чили и других сортов перца, таких как кайенский и халапеньо, обусловлена содержанием капсаицина, а алкалоид пиперин придает остроту черному перцу. Острые приправы также содержат другие химические соединения, такие как гликозид аллицин в чесноке и аллиловое горчичное масло в горчице и хрене.

"Эти вещества и правда обеспечивают краткосрочное увеличение термического эффекта пищи, что может незначительно ускорить метаболизм", — отметила она.

По ее словам, много острой еды трудно съесть, поэтому эффект от употребления приправ мал по сравнению с тем объемом калорий, который организм расходует для поддержания повседневных физиологических процессов.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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