Нутрициолог: от острой пищи невозможно быстро похудеть

Нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что острая пища не способствует быстрому похудению.
"Есть миф, что острые специи могут влиять на скорость метаболизма, что помогает сбросить лишний вес. Однако со временем количество специй в пище значительно возросло, а научных данных о влиянии приправ на обмен веществ все еще мало", — цитирует нутрициолога "СЭ".
Эксперт привела пример: острота чили и других сортов перца, таких как кайенский и халапеньо, обусловлена содержанием капсаицина, а алкалоид пиперин придает остроту черному перцу. Острые приправы также содержат другие химические соединения, такие как гликозид аллицин в чесноке и аллиловое горчичное масло в горчице и хрене.
"Эти вещества и правда обеспечивают краткосрочное увеличение термического эффекта пищи, что может незначительно ускорить метаболизм", — отметила она.
По ее словам, много острой еды трудно съесть, поэтому эффект от употребления приправ мал по сравнению с тем объемом калорий, который организм расходует для поддержания повседневных физиологических процессов.
Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.
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