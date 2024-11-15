После приёма этих специй вы станете голодными, как волк

Нутрициолог Дарья Каравацкая рассказала, что корица, куркума, лавр, тмин, розмарин, орегано, базилик, черный перец, соль способны усилить чувство голода.
По ее словам, продукты со специями вызывают аппетит.
Однако последние три группы специй могут и пользу принести. Речь идет и пользе для людей, у которых есть проблемы с аппетитом, и тех, кому даже основные приемы пищи даются с трудом. Например, если после приема пищи бывает тяжесть, сонливость, вздутие.
"Эти продукты стимулируют выработку ферментов", — цитирует эксперта "СЭ".
Каравацкая считает, что в большинстве случаев проблемы с аппетитом вызваны недостаточно активной выработкой ферментов и соляной кислоты. Именно они помогают переваривать еду.
Голод — ощущение потребности в еде.
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