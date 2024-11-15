После приёма этих специй вы станете голодными, как волк

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Нутрициолог Дарья Каравацкая рассказала, что корица, куркума, лавр, тмин, розмарин, орегано, базилик, черный перец, соль способны усилить чувство голода.

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По ее словам, продукты со специями вызывают аппетит.

Однако последние три группы специй могут и пользу принести. Речь идет и пользе для людей, у которых есть проблемы с аппетитом, и тех, кому даже основные приемы пищи даются с трудом. Например, если после приема пищи бывает тяжесть, сонливость, вздутие.

"Эти продукты стимулируют выработку ферментов", — цитирует эксперта "СЭ".

Каравацкая считает, что в большинстве случаев проблемы с аппетитом вызваны недостаточно активной выработкой ферментов и соляной кислоты. Именно они помогают переваривать еду.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.

