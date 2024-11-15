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Как стирать кроссовки, чтобы они долго служили?

Спорт

За кроссовками нужно хорошо ухаживать, чтобы они дольше прослужили, в том числе важно правильно стирать обувь.

Как стирать кроссовки, чтобы они долго служили?
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Сначала удалите большую часть грязи с подошвы. В этом вам поможет сухая обувная щетка с мягкой щетиной или ненужная зубная щетка.

Шнурки снимите заранее.

Их стоит постирать вручную или положить в сетчатый мешок для стирки. То же самое нужно сделать со съемными стельками.

При стирке кроссовок, стоит избегать агрессивных моющих средств с кислотами и хлором. Стиральный порошок тяжело вымывается и может оставить разводы на обуви. Лучше использовать гели и капсулы для деликатной стирки с нейтральным pH (6-7).

В стиральной же машине нужно выбирать специальный режим для стирки обуви или деликатный режим. Также можно запустить короткий цикл до 30 минут. Температура воды не должна быть больше 40°С, а обороты установите на минимум (400-500 в минуту). Отжимом пользоваться не стоит.

Для того, чтобы постирать вручную, нужно смешать теплую воду с небольшим количеством порошка или средством для мытья посуды. Положите в раствор обувь и оставьте на 20 минут. Потом почистите губкой внешнюю и внутреннюю поверхность кроссовок. Меламиновой губкой можно удалить сильные пятна, пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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