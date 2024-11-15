Причины появления гормонального живота у женщин

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, из-за чего у женщин может появиться гормональный живот.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

К увеличению талии может привезти гипотиреоз — недостаточная активность щитовидной железы. Это связано с недостаточной выработкой гормонов, которые регулируют обмен веществ. Отсюда может появиться лишний вес.

Также стресс активизирует надпочечники, которые в таких условиях начинают производить избыточное количество кортизола. Он и способствует накоплению жировой ткани, чаще всего в области живота, груди и лица.

Еще живот может появиться из-за нарушения работы лептина.

Гормональный животик может быть в связи с нарушением выработки тестостерона. Это ключевой мужской половой гормон, который вырабатывается и в женском организме. Его дефицит может замедлить мышечный рост и способствовать увеличению массы тела.

"Низкий уровень эстрогена может привести к снижению сексуального влечения и к накоплению лишнего жира в области живота", — цитирует Карпова "СЭ".

Как низкий, так и высокий эстроген плохо влияет на организм и ведет к накоплению жировой ткани в области живота.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

