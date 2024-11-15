Причины появления гормонального живота у женщин

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, из-за чего у женщин может появиться гормональный живот.
К увеличению талии может привезти гипотиреоз — недостаточная активность щитовидной железы. Это связано с недостаточной выработкой гормонов, которые регулируют обмен веществ. Отсюда может появиться лишний вес.
Также стресс активизирует надпочечники, которые в таких условиях начинают производить избыточное количество кортизола. Он и способствует накоплению жировой ткани, чаще всего в области живота, груди и лица.
Еще живот может появиться из-за нарушения работы лептина.
Гормональный животик может быть в связи с нарушением выработки тестостерона. Это ключевой мужской половой гормон, который вырабатывается и в женском организме. Его дефицит может замедлить мышечный рост и способствовать увеличению массы тела.
"Низкий уровень эстрогена может привести к снижению сексуального влечения и к накоплению лишнего жира в области живота", — цитирует Карпова "СЭ".
Как низкий, так и высокий эстроген плохо влияет на организм и ведет к накоплению жировой ткани в области живота.
Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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