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Ротенберг рассказал о продаже арены в Хельсинки

0:45
Спорт

Главный тренер СКА и российский бизнесмен Роман Ротенберг рассказал, что продал продажу принадлежавшей ему и Геннадию Тимченко арены Helsinki Halli (ранее — "Хартвалл Арена").

Ротенберг рассказал о продаже арены в Хельсинки
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Стадион два года простаивал из-за санкций и был под угрозой конфискации местными властями, сообщает РБК Спорт. Ротенберг отметил, что даже не ждёт денег за арену.

"Могу подтвердить всю информацию. В это же время могу честно сказать, что это наше желание доброй воли помочь коллегам, потому что с учетом всего происходящего мы этих денег никогда не увидим", — заявил бизнесмен.

По его словам, если снимут санкции, может быть что-то и изменится.

Уточнения

Рома́н Бори́сович Ротенбе́рг (род. 7 апреля 1981, Ленинград) — российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер.

«Ха́ртвалл Аре́на» — большая многофункциональная крытая арена, расположенная в Хельсинки, Финляндия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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