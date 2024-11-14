Черчесов перевел свое отчество как Приветович

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов пошутил на пресс-конференции о своем отчестве.

Фото: soccer.ru by Dimka Pukalik, CC BY-SA 3.0

Это произошло после ошибки журналиста, который назвал его "Станислав Салманович".

Тренер заявил: "Я тоже могу обидеться…Я — Саламович. По-русски — Приветович".

До этого случая на пресс-конференциях тренера в Казахстане было уже несколько скандалов. За последний Черчесову даже выписали штраф почти на 150 тысяч рублей, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Станисла́в Сала́мович Черче́сов (осет. Черчесты Саламы фырт Станислав; род. 2 сентября 1963, Алагир, Северо-Осетинская АССР, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер.



Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).

