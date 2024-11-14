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Сноубордистка Заварзина: живу в Лондоне реально как собака

1:06
Спорт

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Алёна Заварзина рассказала о трудной жизни в Англии с 2022 года.

Сноубордистка Заварзина: живу в Лондоне реально как собака
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

У спортсменки даже началась депрессия из-за проблем с поиском постоянной работы и роста цен в столице страны.

Девушка живет в Англии с 2019 года. Она поехала туда учиться в Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина.

В последние годы она там живет "буквально от зарплаты до зарплаты". Она — фрилансер в трех разных местах, но ее накопления заблокированы из-за санкций.

Заварзина рассказала, что на месяц жизни в Лондоне у нее уходит 343 тысячи рублей.

"Это не жируя. Не на одном курином бульоне, как я могу, а иногда все-таки ходить в кафе или в кино, заказывать еду, оплачивать подписки, купить футболку или еще что-то", — сказала сноубордистка.

По ее словам, денег от сдачи квартиры в Москве не хватит даже за съем комнаты в Лондоне, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона). Население города в 2023 году составляет 9 648 110 человек.

Алёна Игоревна Заварзина (род. 27 мая 1989, Новосибирск) — российская сноубордистка, выступающая в параллельном гигантском слаломе, параллельном слаломе и сноуборд-кроссе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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