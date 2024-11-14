Батраков сообщил, что в ближайшее время может заключить новый контракт с Локомотивом

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков сообщил, что в ближайшее время может быть подписан новый контракт между ним и московским футбольным клубом.

Фото: сommons.wikimedia.org by Dmitry Burdonov, CC BY 2.0

Ранее Юрий Нагорных, занимавший пост председателя совета директоров "Локомотива", сообщил, что клуб достиг соглашения с Батраковым о продлении контракта на новых, улучшенных условиях.

Батраков объяснил, что пока он подписал лишь дополнительное соглашение. По его словам, инициатива исходила от обеих сторон — как от его представителей, так и от руководства клуба. Они решили подписать данное дополнение к контракту, а вскоре, возможно, будет подписан новый полный контракт.

Уточнения

Ю́рий Дми́триевич Наго́рных (13 октября 1971, Ижевск) — российский государственный и спортивный деятель, с 2018 года — председатель правления РФСО «Локомотив», член совета директоров футбольного клуба «Локомотив».

