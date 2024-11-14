У футболиста Смолова пропали часы стоимостью свыше 7 миллионов рублей

0:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во время матча с «Рубином» в Казани у нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова пропали наручные часы, стоимость которых составляет 7–8 миллионов рублей.

Фото: сommons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

10 ноября «Краснодар» провел матч с «Рубином» в Казани, который завершился со счетом 1:1. Согласно информации, Фёдор Смолов оставил свои часы в шкафчике, но позже не смог их найти. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали никаких подозрительных действий.

В социальных сетях высказывают предположение, что речь идет о лимитированных платиновых часах Royal Oak от Audemars Piguet.

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара».

