Месси и Роналду стали кандидатами на получение премии Globe Soccer Awards

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду попали в список из 33 кандидатов на звание лучшего игрока года Globe Soccer Awards, церемония вручения которой состоится в Дубае 27 декабря.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

По результатам 2023 года награду получил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. В этом году норвежец снова среди кандидатов, наряду с одноклубниками Филом Фоденом и Родри, который является обладателем "Золотого мяча".

Кроме того, на эту награду также претендуют Лаутаро Мартинес из "Интера", Килиан Мбаппе и Винисиус из "Реала", Артём Довбик из "Ромы", Ламин Ямаль из "Барселоны" и ряд других игроков.

Уточнения

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

