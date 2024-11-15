Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Составлен рейтинг лучших работодателей в России
Промышленные выбросы вызывают снегопады и создают дыры в облаках
Почему с возрастом брови теряют густоту и как это предотвратить?
Закон о киберпреступности в ОАЭ может ввергнуть любого иностранца в тюрьму
Как биопрепараты и мульчирование обеспечивают здоровье моркови
Астроном-любитель из России открыл новое небесное тело
GM отзывает почти 80 000 автомобилей из-за проблем с трансмиссией
Существует опасный симптом депрессии, на который редко обращают внимание
От чего действительно зависит наше потребление сахара

Бывший сотрудник "Спартака" рассказал, в чём не прав Дзюба

1:17
Спорт

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак в интервью Legalbet отметил, что слова нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы о главном тренере московского "Локомотива" Михаиле Галактионове сейчас бессмысленны.

Бывший сотрудник "Спартака" рассказал, в чём не прав Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Чивиста, CC BY-SA 3.0

Напомним, что в интервью "Матч ТВ" 12 ноября 36-летний форвард назвал Галактионова "трусливеньким, слабоватым и мнительным".

"Это было право Галактионова заменять или не выпускать Дзюбу, потому что главный тренер решает и отвечает за результат. Сейчас мы видим, что с приходом Галактионова "Локомотив" только улучшает результаты", — сообщил Юрий Первак.

Артём Дзюба — воспитанник московского "Спартака". Он дебютировал за основной состав клуба в 2006 году и играл там до 2015 года, периодически уходя в аренду в "Томь" и "Ростов". С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский "Зенит", затем, будучи свободным агентом, подписал контракт с турецким "Адана Демирспор", но не смог закрепиться в команде и расторг соглашение. В 2023 году Дзюба стал игроком "Локомотива".

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Михаи́л Миха́йлович Галактио́нов (род. 21 мая 1984, Москва) — российский футбольный тренер. Главный тренер московского «Локомотива».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Авто
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Последние материалы
Существует опасный симптом депрессии, на который редко обращают внимание
От чего действительно зависит наше потребление сахара
Словакия намерена защитить своё право на российскую нефть
В 2026 году начнётся строительство искусственного острова в Сочи
Ароматная жареная картошка с шампиньонами — добавим в неё ложечку секретного ингредиента
Как выбрать пудру для сухой кожи в зимний период?
Бывший сотрудник "Спартака" рассказал, в чём не прав Дзюба
Восстание машин в Китае: роботы самовольно ушли с работы
Наша Вселенная может быть неидеальным местом для разумной жизни
Водительский стаж этой автоледи насчитывает вот уже 50 лет, а Москва не верит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.