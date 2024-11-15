Бывший сотрудник "Спартака" рассказал, в чём не прав Дзюба

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак в интервью Legalbet отметил, что слова нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы о главном тренере московского "Локомотива" Михаиле Галактионове сейчас бессмысленны.

Фото: commons.wikimedia.org by Чивиста, CC BY-SA 3.0

Напомним, что в интервью "Матч ТВ" 12 ноября 36-летний форвард назвал Галактионова "трусливеньким, слабоватым и мнительным".

"Это было право Галактионова заменять или не выпускать Дзюбу, потому что главный тренер решает и отвечает за результат. Сейчас мы видим, что с приходом Галактионова "Локомотив" только улучшает результаты", — сообщил Юрий Первак.

Артём Дзюба — воспитанник московского "Спартака". Он дебютировал за основной состав клуба в 2006 году и играл там до 2015 года, периодически уходя в аренду в "Томь" и "Ростов". С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский "Зенит", затем, будучи свободным агентом, подписал контракт с турецким "Адана Демирспор", но не смог закрепиться в команде и расторг соглашение. В 2023 году Дзюба стал игроком "Локомотива".

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».



Михаи́л Миха́йлович Галактио́нов (род. 21 мая 1984, Москва) — российский футбольный тренер. Главный тренер московского «Локомотива».

