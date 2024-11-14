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Бывший игрок ЦСКА назвал Дзюбу глупым ребёнком

1:12
Спорт

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью Legalbet заявил, что нападающий "Акрона" Артём Дзюба не обладает необходимым количеством интеллекта.

Бывший игрок ЦСКА назвал Дзюбу глупым ребёнком
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

По его мнению, если к 36 годам у человека не появилось ума, то рассчитывать на это с течением времени не стоит.

"Дзюба глупый, он не повзрослел ни черта! Хоть бы житейского чего набрался. Он глупый человек, ребенок, потому что только дети себя так могут вести. Если в этом возрасте ума нет, то и не будет", — заявил Владимир Пономарёв.

Дзюба — воспитанник московского "Спартака". Он дебютировал в основной команде в 2006 году и играл там до 2015 года, при этом уходя в аренду в "Томь" и "Ростов". С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский "Зенит". Затем, став свободным агентом, он подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", но не сумел закрепиться в команде и расторг соглашение. В 2023 году Дзюба перешёл в "Локомотив".

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Владимир Александрович Пономарёв (11 августа 1977, Ульяновск), творческий псевдоним Plemiash, — режиссёр анимационных фильмов, художник-аниматор, автор открыток, комиксов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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