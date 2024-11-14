Бывший футболист Спартака рассказал, унижает ли себя сборная России матчем с Брунеем

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший защитник московского "Спартака" Дмитрий Хлестов считает, что игра сборной России с национальной командой Брунея не является унижением для российской команды, сообщает "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

"Не считаю, что матчем с Брунеем мы унижаем себя. Соперника нашли — надо играть. Не помню, с Люксембургом или Лихтенштейном мы еле-еле выиграли. Попробуй на них настроиться", — сообщил Дмитрий Хлестов.

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15 ноября на стадионе "Краснодар" и начнётся в 19:00 по московскому времени.

В рамках ноябрьского перерыва сборная России также проведёт матч с командой Сирии 19 ноября.

Уточнения

Дми́трий Алексе́евич Хлесто́в (род. 21 января 1971, Москва) — советский и российский футболист, защитник.

