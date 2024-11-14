В сборную Англии по футболу намерены включить тренера из числа меньшинств

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует обсудить с главным тренером национальной сборной Томасом Тухелем вопрос о включении в его тренерский штаб представителя этнического меньшинства, как сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Переговоры с Тухелем намечены до 1 января, даты его официального вступления в должность. Отказ Тухеля выполнить эту рекомендацию может вызвать вопросы к FA, назначившей иностранного специалиста на пост тренера национальной команды.

В 2018 году в Кодексе многообразия FA была рекомендована норма, согласно которой 25% новых назначений на тренерские позиции должны приходиться на представителей этнических меньшинств (темнокожих, азиатов и др.).

Уточнения

То́мас Ту́хель (нем. Thomas Tuchel, немецкое произношение: [ˈtoːmas ˈtʊxl̩]; род. 29 августа 1973, Крумбах, Бавария) — немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника.

