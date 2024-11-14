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Глава Футбольной ассоциации Брунея подтвердил, что РФС оплатил поездку сборной в Россию

1:16
Спорт

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) полностью оплатил поездку сборной Брунея на товарищеский матч, который пройдет 15 ноября в Краснодаре, передаёт "Матч ТВ".

Глава Футбольной ассоциации Брунея подтвердил, что РФС оплатил поездку сборной в Россию
Фото: pxhere

"РФС оплатил нам вообще всё, мы не потратили ни доллара. И, конечно, мы договорились об оплате нашего матча. Не понимаю, почему я должен это скрывать", — сказал Юсофф.

15 ноября на стадионе "Краснодар" сборная Брунея встретится с российской командой в товарищеском поединке, который начнётся в 19:00 по московскому времени.

Кроме того, в ноябре россияне сыграют ещё одну встречу: 19 числа под руководством Валерия Карпина они встретятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести матч против Пакистана. Медиаменеджер пакистанской команды Мухаммад Яшал сообщил о возможности приезда неофициального состава, однако генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил разочарование поведением пакистанской стороны. В результате российская сборная в октябре осталась без игр.

Уточнения

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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