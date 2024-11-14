Упражнение ножницы прокачает ваш пресс, бёдра и ягодицы

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Роман Филиппенко поделился советами по выполнению упражнения "ножницы", которое эффективно прорабатывает пресс, бёдра и ягодицы.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Он отметил, что это упражнение укрепляет как прямые, так и косые мышцы живота, а также нижнюю часть пресса. Однако тренер предупредил, что оно противопоказано при беременности, травмах спины, диастазе и других медицинских проблемах.

Упражнение можно выполнять двумя способами: подъём ног вверх-вниз или скрещивание ног параллельно полу, пишет "Чемпионат".

Начинать рекомендуется с коротких подходов, постепенно увеличивая их продолжительность для большей эффективности.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

