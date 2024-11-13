Актер Деревянко сыграет за Динамо

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Российский актёр Павел Деревянко сыграет за московский футбольный клуб "Динамо" в матче против "Амкала".

Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Команды выйдут на поле 17 ноября на "ВТБ Арене".

"Динамо" ранее играло с "Амкалом" в 2022 году. Тогда московский клуб разгромил со счетом 5:0.

За "бело-голубых" в той игре на поле вышел хоккеист Александр Овечкин.

В прошлом году "Динамо" играло с медиафутбольной командой — 2Drots. Матч завершился со счетом 2:1, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов (второй — киевское «Динамо»), принимавший участие во всех чемпионатах СССР.



Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

