Сколько приседаний считается нормой? Ответила тренер

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Фитнес-тренер Юлия Зимкина назвала приседания простым, но очень эффективным упражнением. Его можно выполнять и дома, и на улице, и в спортзале. Но сколько приседов считается нормой?

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Приседания — это естественное движение, которое регулярно присутствует в нашей жизни. Мы ежедневно приседаем на диван, на стул.

Приседания можно делать ежедневно. Они помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить кровообращение и сделать ноги и ягодицы более подтянутыми и крепкими.

По словам тренера, которые приводит "СЭ", при выполнении этого упражнения задействуются практически все мышцы нижней части тела: квадрицепсы, приводящая мышца, передняя задняя и внутренняя поверхности бедра, ягодичная и поясничная мышцы, камбаловидные и икроножные мышцы.

Кому-то можно приседать только пять раз, а кому-то — 100. Иногда даже дети могут присесть намного больше раз, чем взрослые.

В стандартную тренировку в фитнес-зале входят три-четыре подхода приседаний по 20 раз. Нормой в среднем считается от 50 до 100 приседаний за тренировку.

Это могут быть классические приседания, с прыжком, с отягощением, в динамике и прочее.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



