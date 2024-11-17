Как научиться много раз приседать?

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Фитнес-тренер Юлия Зимкина объяснила, как научиться много приседать.

Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous, PDM

Это упражнение полезно. Приседания укрепляют сердечно-сосудистую систему, помогают оставаться в форме, улучшить кровообращение и накачать мышцы ног и ягодиц.

Если человек никогда не тренировался, то достаточно начать с 10-20 раз. Затем можно понемногу увеличивать нагрузку. Сразу 100 приседов делать не нужно.

Чтобы определить вашу конкретную нагрузку, попробуйте присесть максимальное количество раз — столько, сколько вам под силу. Кто-то сделает 10 раз, а кто-то 30 и более.

"Начинайте с 10 раз, а потом увеличивайте нагрузку и делайте два раза по 10, затем уже три подхода по 10. Потом два раза по 15, три подхода по 20 раз и так далее", — цитирует тренера "СЭ".

Между подходами стоит отдыхать полторы-две минуты. Новичкам нужно приседать медленно, чтобы пульс не учащался.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

