Фитнес-тренер рассказала, как избавиться от судорог в ногах

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Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, как избавиться от судорог в ногах.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

По ее словам, для этого нужно снизить напряжение в спазмированной мышце.

"Если у вас свело стопу или икроножные мышцы, первое, что нужно сделать, — это растянуть эту область. Потяните стопу на себя и удерживайте это положение несколько секунд", — цитирует тренера "СЭ".

Также предотвратить судорогу способен массаж.

"Вы можете размять мышечную группу даже во время спазма. Это поможет расслабить пораженную зону и снизить дискомфорт", — отметила Бутова.

Если у вас судороги сопровождаются болью, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты и теплый душ.

Чтобы и дальше не страдать от судорог, стоит заниматься растяжкой и йогой. Эти занятия делают мышцы более эластичными и способствуют хорошему кровообращению.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

