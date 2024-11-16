Тренер рассказал, как правильно делать бёрпи

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Упражнение "бёрпи" поможет вам развить силу и выносливость. Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, как его правильно выполнять.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Бёрпи — высокоинтенсивное упражнение, которое помогает сжигать калории и улучшать работу сердца, пишет "СЭ".

Чтобы правильно выполнить это упражнение, встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, затем согните колени и в положении приседа упритесь руками в пол. Перенесите вес тела на руки.

После отпрыгните назад так, чтобы оказаться в положении планки на прямых руках. Сделайте одно отжимание и вернитесь в позицию планки.

Прыжком нужно подтянуть ноги к рукам (положение приседа). Затем снова сделайте прыжок и резко хлопните над головой.

Уточнения

Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — сложное базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.

