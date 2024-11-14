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Экс-футболист считает, что в текущем сезоне РПЛ отсутствует явный лидер

1:27
Спорт

Бывший российский футболист Максим Деменко, который выступал за "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Спартак" из Москвы и "Краснодар", высказал своё мнение о конкуренции в Российской Премьер-лиге.

Экс-футболист считает, что в текущем сезоне РПЛ отсутствует явный лидер
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что на данный момент в чемпионате нет явного лидера.

По словам Деменко, наблюдая за чемпионатом России, не видно явного фаворита. По наблюдению экс-футболиста, "Краснодар", занимающий первое место, на равных играет с "Крыльями Советов". В начале встречи "Краснодар" имеет преимущество, но в последние десять минут "Крылья" перехватывают инициативу, пишет Газета.Ru, цитируя спортсмена.

Команды, занимающие нижние строчки турнирной таблицы, упорно борются за своё место, а те, кто находится выше, могут опуститься после нескольких неудачных матчей. То же самое можно сказать о командах, занимающих верхние позиции, отметил Деменко.

После первого круга лидерство в чемпионате России удерживает "Краснодар" с 37 очками. Действующий чемпион "Зенит", который побеждал в последних шести чемпионатах страны, занимает второе место с отрывом в один балл. В пятёрку также вошли московские "Локомотив" (34 очка), "Динамо" (30) и "Спартак" (28). ЦСКА занимает шестое место с 27 очками.

Уточнения

Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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