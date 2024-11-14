Фитнес-тренер рассказал, как поддерживать себя в форме в холодное время года

Зима — это время года, когда природа замирает, а дни становятся короче. Однако это не повод отказываться от физической активности и заботы о своём здоровье. В холодное время года важно поддерживать хорошую физическую форму, чтобы противостоять холоду и укрепить иммунитет. Сергей Литовченко, фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit рассказал изданию Ньюсинфо о том, как это сделать.
Для поддержания физической формы в холодное время года следуйте рекомендациям фитнес-тренера:
Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
Зимние виды спорта — это виды спорта, которыми занимаются на снегу или на льду.
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