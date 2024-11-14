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Фитнес-тренер рассказал, как поддерживать себя в форме в холодное время года

1:17
Спорт

Зима — это время года, когда природа замирает, а дни становятся короче. Однако это не повод отказываться от физической активности и заботы о своём здоровье. В холодное время года важно поддерживать хорошую физическую форму, чтобы противостоять холоду и укрепить иммунитет. Сергей Литовченко, фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit рассказал изданию Ньюсинфо о том, как это сделать.

Фитнес-тренер рассказал, как поддерживать себя в форме в холодное время года
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Для поддержания физической формы в холодное время года следуйте рекомендациям фитнес-тренера:

  • Занимайтесь зимними видами спорта на свежем воздухе, такими как лыжи, коньки и зимние игры.
  • Увеличьте калорийность питания, чтобы обеспечить организм энергией для поддержания тепла.
  • Выполняйте разминку перед тренировками для предотвращения травм.
  • Включайте в рацион овощи и фрукты для укрепления иммунитета.
  • Адаптируйте время тренировок к индивидуальным предпочтениям: есть люди, которые предпочитают утренние, вечерние или дневные тренировки.
  • Сочетайте физическую активность и правильное питание, следите за калорийностью пищи и увеличивайте уровень активности, выбирая подходящие зимние виды спорта.

 

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 
 

Зимние виды спорта — это виды спорта, которыми занимаются на снегу или на льду.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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