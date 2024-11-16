Тренер рассказал, как повысить эффективность тренировки кардио

Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, как повысить эффективность тренировки кардио.
Во-первых, перед занятием стоит сделать разминку, а после — заминку.
"Эффективная разминка — это неотъемлемый элемент каждого занятия. Она постепенно увеличивает частоту сердечных сокращений и подготавливает мышцы и суставы к более интенсивным нагрузкам. Завершать тренировку также следует аккуратно, чтобы обеспечить плавный переход к отдыху", — цитирует тренера "СЭ".
Кроме того, важно определить оптимальное количество тренировок в неделю. Так вы достигните заметного результата от занятий.
Вообще, по словам тренера, рекомендуется заниматься три-четыре раза в неделю, но если такой возможности нет, то даже минимальные ежедневные нагрузки принесут пользу, чем их отсутствие.
Соломин уверен, что для эффективности нужно выполнять разные упражнения, не зацикливаться на одних и тех же.
"Тренировка, где чередуются разные высокоинтенсивные упражнения, полезнее, чем монотонная нагрузка в виде бега или ходьбы", — заявил он.
Кроме того, стоит определить оптимальные интенсивность и длительность тренировки.
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