Тренер рассказал, как повысить эффективность тренировки кардио

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, как повысить эффективность тренировки кардио.

Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

Во-первых, перед занятием стоит сделать разминку, а после — заминку.

"Эффективная разминка — это неотъемлемый элемент каждого занятия. Она постепенно увеличивает частоту сердечных сокращений и подготавливает мышцы и суставы к более интенсивным нагрузкам. Завершать тренировку также следует аккуратно, чтобы обеспечить плавный переход к отдыху", — цитирует тренера "СЭ".

Кроме того, важно определить оптимальное количество тренировок в неделю. Так вы достигните заметного результата от занятий.

Вообще, по словам тренера, рекомендуется заниматься три-четыре раза в неделю, но если такой возможности нет, то даже минимальные ежедневные нагрузки принесут пользу, чем их отсутствие.

Соломин уверен, что для эффективности нужно выполнять разные упражнения, не зацикливаться на одних и тех же.

"Тренировка, где чередуются разные высокоинтенсивные упражнения, полезнее, чем монотонная нагрузка в виде бега или ходьбы", — заявил он.

Кроме того, стоит определить оптимальные интенсивность и длительность тренировки.