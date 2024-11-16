Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый быстрый трактор мира: новые рекорды скорости
Глубины Тихого океана скрывали природное чудо
Итальянская компания Giamaro разрабатывает уникальный двигатель V-12 на 2000 л.с.
Овсяная каша с тыквой в мультиварке получается более разваристой и нежной, чем обычная
Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, не смогли улететь на Пхукет
Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra
Поставки урана из России в США прекращаются
Лучшие методы размножения кордилины: выбираем способ для себя
Как выбрать идеальную подушку для сна? Следуйте этим простым советам

Тренер рассказал, как повысить эффективность тренировки кардио

1:15
Спорт

Фитнес-тренер Денис Соломин рассказал, как повысить эффективность тренировки кардио.

Тренер рассказал, как повысить эффективность тренировки кардио
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, CC BY-SA 4.0

Во-первых, перед занятием стоит сделать разминку, а после — заминку.

"Эффективная разминка — это неотъемлемый элемент каждого занятия. Она постепенно увеличивает частоту сердечных сокращений и подготавливает мышцы и суставы к более интенсивным нагрузкам. Завершать тренировку также следует аккуратно, чтобы обеспечить плавный переход к отдыху", — цитирует тренера "СЭ".

Кроме того, важно определить оптимальное количество тренировок в неделю. Так вы достигните заметного результата от занятий.

Вообще, по словам тренера, рекомендуется заниматься три-четыре раза в неделю, но если такой возможности нет, то даже минимальные ежедневные нагрузки принесут пользу, чем их отсутствие.

Соломин уверен, что для эффективности нужно выполнять разные упражнения, не зацикливаться на одних и тех же.

"Тренировка, где чередуются разные высокоинтенсивные упражнения, полезнее, чем монотонная нагрузка в виде бега или ходьбы", — заявил он.

Кроме того, стоит определить оптимальные интенсивность и длительность тренировки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Авто
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов Аудио 
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Садоводство, цветоводство
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды Аудио 
Популярное
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?

Освойте технику завязывания шарфа на голове, чтобы он выглядел как элегантный платок. Простые шаги и полезные советы помогут создать стильный и элегантный образ с этим аксессуаром.

Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Последние материалы
Два человека, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, не смогли улететь на Пхукет
Весной 2025 года в России начнётся серийное производство Lada Iskra
Поставки урана из России в США прекращаются
Лучшие методы размножения кордилины: выбираем способ для себя
Как выбрать идеальную подушку для сна? Следуйте этим простым советам
В Мексике найдены останки детей, ставших частью ритуала Ацтеков
Лолита рассказала об осложнениях после пластической операции
Стеклянные вакуумные банки для массажа лица — безопасно ли?
Алла Михеева объяснила видео, на котором она в слезах обвиняет отца в побоях
Зачем качать икроножные мышцы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.