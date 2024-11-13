Эти кардиоупражнения помогут быстро прийти в хорошую форму

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Кардиотренировка — это физическая активность. Она помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить выносливость человека. Фитнес-тренер Денис Соломин перечислил самые эффективные упражнения.

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"Само слово "кардио" (с латинского cardia) переводится как "сердце". То есть кардиотренировка — это тренировка сердца. Но почему-то все думают, что благодаря ей только сбрасывается вес", — цитирует Соломина "СЭ".

По его словам, чтобы похудеть кардио нужно совмещать с силовыми тренировками и правильным питанием.

Чтобы повысить эффективность тренировок, обязательно делать разминку и заминку.

Эффективные кардиоупражнения: бег, бёрпи, езда на велосипеде, прыжки со скакалкой, Jumping Jack.

Последнее считается одним из самых популярных. Его зачастую включают в аэробные и интервальные тренировки.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

