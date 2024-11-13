Хоккеиста Макарова отстранили во Франции за допинг

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Российский хоккеист, который играет во Франции, Максим Макаров дисквалифицирован на 20 месяцев за допинг.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

Дело в том, что в его пробе был обнаружен морфин.

По информации РУСАДА, отстранение продлится до 21 августа 2025-го года.

Макаров тренировался в петербургской школе хоккея, играл в МХЛ и ВХЛ, в сезоне 2018/19 Макаров начал карьеру во Франции и стал выступать за клуб "Шамбери". С 2020 года выступает за "Марсель", сообщает РБК Спорт.

Уточнения

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.

