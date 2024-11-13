Иман Хелиф утверждает, что не видела результатов гендерных тестов

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Олимпийская чемпионка Парижа по боксу Иман Хелиф из Алжира заявила, что не видела результатов гендерных тестов международной ассоциации (IBA).

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Она сказала, что не знала о мужском наборе хромосом, даже после дисквалификации c чемпионата мира 2023 года.

"В тот день они принесли мне на подпись бумагу, где говорилось, что я не буду соревноваться. Я была в шоке", — заявила спортсменка.

Она добавила, что "очень осторожна с гормонами, принимает все меры предосторожности, чтобы они соответствовали параметрам на всех соревнованиях".

Кроме того, Хелиф подала в суд из-за публикации в Le Correspondant данных якобы из ее медкарт.

Уточнения

Иман Хелиф (араб. إيمان خليف‎; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом. Олимпийская чемпионка 2024 года, четвертьфиналистка Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр чемпионата мира 2022.

