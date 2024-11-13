Иман Хелиф утверждает, что не видела результатов гендерных тестов

Олимпийская чемпионка Парижа по боксу Иман Хелиф из Алжира заявила, что не видела результатов гендерных тестов международной ассоциации (IBA).
Она сказала, что не знала о мужском наборе хромосом, даже после дисквалификации c чемпионата мира 2023 года.
"В тот день они принесли мне на подпись бумагу, где говорилось, что я не буду соревноваться. Я была в шоке", — заявила спортсменка.
Она добавила, что "очень осторожна с гормонами, принимает все меры предосторожности, чтобы они соответствовали параметрам на всех соревнованиях".
Кроме того, Хелиф подала в суд из-за публикации в Le Correspondant данных якобы из ее медкарт.
Иман Хелиф (араб. إيمان خليف; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом. Олимпийская чемпионка 2024 года, четвертьфиналистка Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр чемпионата мира 2022.
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