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Российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики

Спорт

Российский хоккеист Максим Макаров, играющий во втором дивизионе Франции, подвергся дисквалификации сроком на 20 месяцев из-за нахождения морфина в его допинг-пробе, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем официальном сайте.

Российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики
Фото: pxhere

 30-летний спортсмен отстранен с 21 декабря 2023 года. Срок его наказания за нарушение антидопинговых норм завершится 21 августа 2025 года. Решение о дисквалификации было принято международной федерацией по данному виду спорта или национальным антидопинговым агентством.

Макаров с сезона 2018/19 выступает во французском хоккее, где защищал цвета команд "Шамбери" и "Марсель". В прошедшем сезоне он не имел контракта.

На родине хоккеист играл за такие клубы, как "СКА-Нева", "Рязань", "Динамо" из Санкт-Петербурга и пермский "Молот-Прикамье".

Кроме того, ранее Международное агентство по допинг-тестированию (ITA) временно отстранило российского боксера Александра Поветкина за нарушение антидопинговых норм.

Уточнения

Морфи́н (от имени древнегреческого бога добрых сновидений Морфея — Μορφεύς или Μορφέας) — главный алкалоид опиума, содержание которого в опиуме составляет в среднем 10 %, что значительно больше, чем содержание других алкалоидов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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