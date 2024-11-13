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Тренер Зенита прокомментировал критику со стороны Дзюбы

1:28
Спорт

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал высказывания своего бывшего подопечного Артёма Дзюбы, который утверждал, что тренер не проявлял к нему должного уважения. Семак также выразил намерение не здороваться с тренером, сообщает "Чемпионат".

Тренер Зенита прокомментировал критику со стороны Дзюбы
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

"Те, кто не попадает в состав, конечно, обижаются. Это нормальная картина. Я не смотрел интервью Дзюбы. Конечно, видел какие-то отрывки. Переживем. Для всех хорошим не будешь", — сказал Семак.

9 апреля 2023 года, после матча Российской премьер-лиги, Сергей Семак подошел к Артему Дзюбе, который на тот момент представлял московский "Локомотив", и протянул ему руку для приветствия. Однако Дзюба проигнорировал жест тренера, после чего Семак просто махнул рукой и вернулся к своим подопечным.

С 2015 по 2022 год Дзюба играл за "Зенит", а затем, став свободным агентом, подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". Но в команде он не смог закрепиться, в результате чего расторг свое соглашение и в 2023 году перешел в "Локомотив".

После ухода из "Локомотива" Дзюба вновь стал свободным агентом и подписал контракт с тольяттинским "Акроном", действующий до лета 2025 года.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Наряду с Александром Кержаковым лучший бомбардир в истории сборной России по футболу.
 

Серге́й Богда́нович Сема́к — российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» с 29 мая 2018 года. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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