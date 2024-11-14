Российский хоккеист дисквалифицирован за наркотики

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Российского хоккеиста Максима Макарова, который выступает во втором французском дивизионе, дисквалифицировали на 20 месяцев из-за обнаружения морфина в его допинг-пробе, сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своём сайте.

Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

30-летний спортсмен был отстранен с 21 декабря 2023 года. Срок дисквалификации завершится 21 августа 2025 года. Наказание за нарушение антидопинговых правил назначено в соответствии с решением международной федерации по виду спорта или национального антидопингового агентства.

Максим Макаров играет во Франции с сезона 2018/19. Он представлял клубы "Шамбери" и "Марсель". В прошлом сезоне хоккеист находился без команды.

Уточнения

Морфи́н (от имени древнегреческого бога добрых сновидений Морфея — Μορφεύς или Μορφέας) — главный алкалоид опиума, содержание которого в опиуме составляет в среднем 10 %, что значительно больше, чем содержание других алкалоидов.



До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.

