Бывший тренер "Спартака" Романцев назвал чемпиона РПЛ текущего сезона

Бывший тренер московского "Спартака" Олег Романцев прогнозирует, что петербургский "Зенит" станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне, сообщает "Чемпионат".

"Внутреннее чутьё мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Один к одному будет. Интересный и до конца. Борьба будет до конца, и в итоге "Зенит" будет первым", — сказал Романцев.