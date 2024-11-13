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Бывший тренер "Спартака" Романцев назвал чемпиона РПЛ текущего сезона

0:46
Спорт

Бывший тренер московского "Спартака" Олег Романцев прогнозирует, что петербургский "Зенит" станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне, сообщает "Чемпионат".

Бывший тренер "Спартака" Романцев назвал чемпиона РПЛ текущего сезона
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

"Внутреннее чутьё мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Один к одному будет. Интересный и до конца. Борьба будет до конца, и в итоге "Зенит" будет первым", — сказал Романцев.

После 15 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) лидирует "Краснодар", набравший 37 очков. Петербургский "Зенит" идёт на втором месте, уступая одну точку. Замыкает тройку лидеров московский "Локомотив", который насчитывает 34 балла.

Уточнения

Оле́г Ива́нович Рома́нцев (род. 4 января 1954, Гавриловское, Рязанская область) — советский футболист, выступавший на позиции защитника, позже советский и российский футбольный тренер.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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